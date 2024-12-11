У Харкові ухвалили рішення про знесення семи розбитих обстрілами будинків: адреси

У Харкові затвердили перелік потенційно небезпечних об’єктів, які потребують проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт або підлягають демонтажу.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

Згідно з рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради, до переліку об’єктів, які підлягають демонтажу, увійшли сім житлових багатоквартирних будинків: вул. Соборності України, 225, вул. Метробудівників, 4 і 9, вул. Чоботарська, 38, майдан Героїв Небесної Сотні, 5-а, 5-б та 5-в.

Внаслідок ворожих обстрілів вони зазнали значних пошкоджень тримальних та огороджувальних конструкцій, характер яких свідчить про небезпеку аварійного обвалення. Ступінь пошкоджень об’єктів – понад 80%.

«Експерти взяли проби всіх тримальних елементів цих будинків і після проведення візуального, технічного та лабораторного досліджень дійшли висновку, що ці об’єкти відновити неможливо. Тому було ухвалене рішення про їх знесення», – зазначив директор Департаменту з благоустрою, відбудови та реконструкції Костянтин Лиска.

Крім того, на виконкомі було ухвалене рішення про частковий демонтаж багатоквартирних житлових будинків на пр. Любові Малої, 24 (3-й під’їзд) та вул. Біблика, 2-д (8-й під’їзд). За словами Костянтина Лиски, в цих будівлях планується проведення капітального ремонту.

«Будуть знесені під’їзди, які неможливо відновити, а також буде спроєктоване посилення конструкцій між уцілілими. За наявності фінансування ремонтні роботи будуть проведені вже наступного року», – повідомив директор департаменту.

Агентство Телевидения Новости