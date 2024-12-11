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Викрито колаборанта з Харківщини, який охороняв адміністративну будівлю в окупованому Куп’янську

Викрито колаборанта з Харківщини, який охороняв адміністративну будівлю в окупованому Куп’янську

На Харківщині під час захоплення Купʼянська збройними силами рф місцевий мешканець добровільно вирішив працювати на ворога. У липні 2022 року чоловік обійняв посаду «и. о. старшего инспектора-дежурного Кондрашовского территориального отдела» окупаційної адміністрації.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Колаборант вів журнал відвідувачів та здійснював контроль пропускного режиму і охорону будівлі в нічний час.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 56-річному чоловіку в колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Наразі підозрюваний переховується від українських правоохоронців, вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

Агентство Телевидения Новости

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