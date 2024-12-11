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На Харківщині легковик протаранив фуру: двоє загиблих

На Харківщині легковик протаранив фуру: двоє загиблих

Сьогодні близько 7:45 на автодорозі Київ – Харків – Довжанський неподалік села Іванівка Чугуївського району на Харківщині зіткнулись вантажівка MAN та легковик «Таврія».

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Внаслідок події 39-річний водій «Таврія» та його 39-річна пасажирка загинули на місці події. Тілесних ушкоджень зазнали трирічна дитина та 42-річний чоловік цього ж транспортного засобу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Всі обставини аварії встановлюються.

Агентство Телевидения Новости

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