У Харкові в одному з районів буде припинено газопостачання: адреси

12 грудня проводитимуться роботи на газових мережах в Індустріальному районі Харкова.

Про це повідомили в Харківській міській філії «Газмережі».

У зв’язку з цим тимчасово буде припинено газопостачання в низці будинків.

Адреси будинків, де завтра не буде газу:

Газовики просять споживачів бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами.

«Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу в усі помешкання для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил безпеки систем газопостачання», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости