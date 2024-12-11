Слідчі повідомили про підозру третьому бойовику «лнр», причетному до вбивства письменника Вакуленка

На Харківщині заступник командира 4 роти 4 батальйону 204 стрілецького полку мобілізаційного резерву так званої «лнр» 2 армійського корпусу 8 загальновійськової армії Південного воєнного округу зс рф та інші військові незаконно позбавляли волі, катували та вбивали цивільних мешканців села Капитолівка Ізюмського району.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Однією із жертв бойовиків був 49-річний український дитячий письменник Володимир Вакуленко. У березні 2022 року зловмисник разом з командиром роти та іншими бойовиками затримали письменника. Окупанти намагалися «переконати» чоловіка змінити проукраїнську позицію та схиляли до співпраці з ворогом. Чоловіка били, катували, стріляли з пістолета по ногах, незаконно утримували. У будинку письменника проводились численні обшуки. Потім озброєні бойовики вивезли його до місця своєї дислокації та з пістолета Макарова вбили. Згодом тіло загиблого виявили на узбіччі дороги у кюветі.

На підставі зібраних доказів слідчі СУ ГУНП Харківської області повідомили про підозру третьому бойовику «лнр» за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. ч. 1, 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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