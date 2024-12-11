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Зачистка села Копанки на Харківщині: деталі операції та свідчення полонених

Зачистка села Копанки на Харківщині: деталі операції та свідчення полонених

У селі Копанки на Харківщині військові роти Karakurt Colony 2-го механізованого батальйону 3 ОШБр провели успішну бойову. У ході зачистки взято в полон кількох російських окупантів, серед яких і «прапороносець», який встановив ворожий триколор.

Про це повідомили в 3 ОШБр.

На відео, оприлюдненому військовими, зафіксовано кадри зачистки селища та допит полоненого росіянина. Він виправдовує свої дії, заявляючи: «Я не окупант, просто прапором помахав».

У ході допиту полонені розповіли про те, як їх відправили на смерть для створення пропагандистської картинки, про мотивацію російських ув’язнених, яких примушують воювати, та про життя у Луганську під російською окупацією, який, за їхніми словами, «бомблять уже 10 років».


Агентство Телевидения Новости

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