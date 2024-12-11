Синоптики попередили про сильний туман на Харківщині

На 11 та 12 грудня синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища у Харківській області. У найближчу годину зі збереженням вночі 12 грудня очікується туман.

Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

Видимість становитиме від 200 до 500 метрів.

Рівень небезпечності перший (жовтий).

Фахівці закликають водіїв та пішоходів бути особливо уважними та дотримуватися правил безпеки під час пересування в умовах поганої видимості.

Агентство Телевидения Новости