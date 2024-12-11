Сегодня 19:26
Просмотров: 14
Синоптики попередили про сильний туман на Харківщині
На 11 та 12 грудня синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища у Харківській області. У найближчу годину зі збереженням вночі 12 грудня очікується туман.
Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.
Видимість становитиме від 200 до 500 метрів.
Рівень небезпечності перший (жовтий).
Фахівці закликають водіїв та пішоходів бути особливо уважними та дотримуватися правил безпеки під час пересування в умовах поганої видимості.