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На Харківщині нічні дрони 92-ї ОШБр знищили ворожу техніку: відео

На Харківщині нічні дрони 92-ї ОШБр знищили ворожу техніку: відео

Екіпажі нічних FPV-дронів батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї окремої штурмової бригади провели вдалу операцію на Харківщині.

Про це повідомив командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї окремої штурмової бригади ім. кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко.

В результаті ударів уражено:

реактивну систему залпового вогню БМ-21 «Град»;танк Т-72;гармату М-46;три вантажні автомобілі;два авто УАЗ («буханки»);баггі.

Крім того, двоє окупантів зазнали поранень.

Агентство Телевидения Новости

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