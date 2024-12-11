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На Харківщині нічні дрони 92-ї ОШБр знищили ворожу техніку: відео
Екіпажі нічних FPV-дронів батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї окремої штурмової бригади провели вдалу операцію на Харківщині.
Про це повідомив командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї окремої штурмової бригади ім. кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко.
В результаті ударів уражено:
реактивну систему залпового вогню БМ-21 «Град»;танк Т-72;гармату М-46;три вантажні автомобілі;два авто УАЗ («буханки»);баггі.
Крім того, двоє окупантів зазнали поранень.