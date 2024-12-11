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У Харкові затримали підозрюваного в підриві вибухівки біля відділу поліції, – Немічев

У Харкові затримали підозрюваного в підриві вибухівки біля відділу поліції, – Немічев

У Харкові викрито російську агентуру, причетну до організації диверсій. СБУ із Національною поліцією затримали п’ятьох громадян, яких підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами.

Про це повідомив засновник спецпідрозділу KRAKEN Костянтини Немічев.

Як уточнив Немічев, за інформацією слідства, затримані мали виконувати завдання з підпалів військової техніки.

8 грудня біля відділу поліції у Слобідському районі Харкова стався вибух, наступного дня невідомі підірвали вибухівку біля будівлі поліції в Холодногірському районі.

«За даними правоохоронців, у Слобідському районі затримано підлітка, яка за гроші встановила вибухівку. Впевнений, що винуватця другого вибуху також буде знайдено найближчим часом. В обох випадках обійшлося без постраждалих», – написав Немічев.

За словами Немічева, ці випадки є частиною комплексної роботи російських спецслужб, спрямованої на дестабілізацію ситуації в тилу.

«Закликаю всіх мешканців бути максимально пильними. У разі виявлення підозрілих предметів у жодному разі не торкайтеся їх. Негайно повідомляйте про знахідку за номером 102», – попередив військовий.

Агентство Телевидения Новости

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