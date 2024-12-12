Синоптики прогнозують у Харкові 12 грудня сніг та ожеледицю

За даними синоптиків, вдень у Харкові хмарно з проясненнями.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

В першій половині дня мокрий сніг з переходом у сніг, у другій половині дня без опадів.

На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер північно – західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вдень 0 – 2° морозу.

По області хмарна погода з проясненнями, в першій половині дня мокрий сніг з переходом у сніг.

В другій половині дня без опадів.

На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер північно – західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вдень від 3° морозу до 2° тепла.

Агентство Телевидения Новости