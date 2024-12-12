20 разів за добу на Харківщині окупанти атакували позиції ЗСУ

Оперативна інформація станом на 8:00 12.12.2024 щодо російського вторгнення.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 203 бойових зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку російські терористи шість разів без успіху штурмували позиції українських підрозділів в районах населених пунктів Глибоке, Липці, Стариця та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 14 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Западного, Піщаного, Лозової та Загризового.

На Лиманському напрямку загарбники 30 разів атакували позиції українських захисників. Намагалися вклинитися в нашу оборону поблизу Твердохлібового, Дружелюбівки, Новоєгорівки, Греківки, Макіївки, Тернів, Торського, Григорівки, Копанки та у Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку українські захисники відбили один штурм російських загарбників поблизу населеного пункту Верхньокам’янське.

На Краматорському напрямку минулої доби противник проводив дві спроби просунутися вперед поблизу населених пунктів Часів Яр та Ступочки.

Активно застосовуючи керовані авіабомби на Торецькому напрямку минулої доби окупанти п’ять разів штурмували позиції наших оборонців у районі Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 наступальних дій агресора. Ворог активно застосовував авіацію. Штурмував українські позиції в районах населених пунктів Шевченко, Піщане, Новотроїцьке, Новоолексіївка, Новий Труд, Даченське, Лисівка, Миролюбівка, Промінь та Покровськ.

П’ять разів безрезультатно загарбники намагалися витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій на Придніпровському напрямку.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1390 осіб. Також українські воїни знешкодили 6 танків, 28 бойових броньованих машин, 5 артилерійських систем, дві крилаті ракети, 54 автомобілі та одиницю спеціальної техніки.

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