Обстріли Харківщини за добу: зруйновано навчальний заклад у Куп’янському районі

Упродовж доби ворожі війська продовжили обстрілювати прикордоння та прифронтові райони Харківщини.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

16:45 Куп’янський р-н., Дворічанська ТГ, село Кутьківка. Внаслідок обстрілу з РСЗВ зруйновано будівлю навчального закладу.

На Харківському напрямку російські терористи шість разів без успіху штурмували позиції українських підрозділів в районах населених пунктів Глибоке, Липці, Стариця та Вовчанськ.

Чотирнадцять разів ворог атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку, в районах Западного, Піщаного, Лозової та Загризового, наразі точаться три боєзіткнення.

В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 36 людей.

Агентство Телевидения Новости