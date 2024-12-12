Першою в історії людиною, чиї статки перевищили $400 млрд, став Ілон Маск

Американський бізнесмен Ілон Маск став першою людиною, чиї статки перетнули позначку у 400 мільярдів доларів.

Як пише Судово-юридична газета, про це повідомляє Bloomberg.

Повідомляється, що останній продаж акцій компанії SpaceX збільшив його статки одразу на $50 млрд – до $439,2 млрд загалом.

Видання вказує, що статки Маска почали стрімко зростати з кінця 2022 року. Останніми тижнями його бізнеси зростали, цьому посприяла перемога на президентських виборах в США Дональда Трампа, додає Bloomberg.

Так, за один день після виборів він додав до свого статку $26,5 млрд. Це сталося завдяки зростанню акцій Tesla Inc.

Акції Tesla зросли на 65% порівняно з передвиборчим періодом завдяки очікуванням, що Трамп скасує пільги для електроавтомобілів, що допомагають конкурентам Tesla.

Тим часом вартість його стартапу зі створення штучного інтелекту xAI зросла більш ніж удвічі, чому також сприяла перемога Трампа на виборах, пише Bloomberg.

Агентство Телевидения Новости