Рашистські окупаційні війська можуть днями знову застосувати експериментальну балістичну ракету середньої дальності «Орєшнік» для удару по Україні.

Про це на брифінгу повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, пише УНІАН.

За її словами, правитель рф володимир путін публічно заявив, що Москва має намір запустити ще одну експериментальну ракету «Орєшнік».

«Не виключено, що росія може зробити це найближчими днями. У мене немає точної дати», – сказала Сінгх.

Водночас речниця Пентагону вважає, що повторний удар «Орєшніком» по Україні не змінить правила гри на полі бою в Україні. Таким чином загарбники просто хочуть завдати збитків та втрат Україні.

«Ми бачили це й раніше, вони намагаються використати всю зброю, яка є в їхньому арсеналі, щоб залякати Україну. Але, звісно, Україна, завдяки США та іншим партнерами у всьому світі, продовжує мати нашу підтримку», – наголосила вона.

Агентство Телевидения Новости