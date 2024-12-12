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На Харківщині на блок-пості у чоловіка виявили гранату та набої

На Харківщині на блок-пості у чоловіка виявили гранату та набої

У водія при обшуку на блок-пості на Харківщині виявили боєприпаси та гранату.

Про це повідомляє пресслужба 5 Слобожанської бригади «Скіф» НГУ.

8.11.24 року о 10:05 на блок-пості, який розташований на в‘їзді в Харків з боку міста Чугуїв, мобільною кінологічною групою Слобожанської бригади була зупинена автівка SsangYong під керуванням чоловіка 1984 р.н.

Під час огляду транспортного засобу старшим кінологом зі службовим собакою Вета в особистих речах водія було виявлено 360 набоїв калібру 5,45 – 360 шт., одна граната та запал, зазначають гвардійці.

18.11.24 о 14:35 на тому ж блок-пості Слобожанські гвардійці зупинили для перевірки автівку Renault Master.

У водія – чоловіка 1986 р.н., – під час огляду головним сержантом кінологічного взводу зі службовим собакою Мальта в особистих речах були виявлені:

набої 5,45 – 2160 шт.;РПГ – 1 шт.;постріли гранатометні – 5 шт.;запали – 6 шт.

Агентство Телевидения Новости

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