Прокуратура повернула у власність громади двоповерхову будівлю у Харкові

Київською окружною прокуратурою Харкова вжито всіх заходів щодо повернення у власність держави незаконно вибутого майна — приміщення вартістю 1,5 млн гривень.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Йдеться про двоповерхову нежитлову будівлю площею понад 500 кв. м, розташовану по вул. Малій Гончарівській у Харкові.

Встановлено, що державним реєстратором Крисинської сільської ради Богодухівського району Харківської області у 2020 році на підставі заяви фізичної особи зареєстровано право приватної власності на зазначену будівлю.

На підтвердження права власності на це майно громадянином надано договір купівлі-продажу та акт приймання-передання нежитлової будівлі, датовані ще 2002 роком, згідно з якими будівля нібито була придбана ним як переможцем торгів на біржі. Продавцем будівлі в протоколі торгів теж була вказана відповідна фізична особа, у власності якої ця будівля насправді не перебувала. За інформацією біржі, документи щодо проведення відповідних торгів відсутні.

Водночас за наявними документами, дійсним власником адміністративного будинку по вул. Мала Гончарівська є держава в особі Міністерства культури та стратегічних комунікацій України, балансоутримувач – ДП «Державне художньо-творче виробниче підприємство», яке належить до сфери управління Міністерства.

Чоловік, на ім’я якого незаконно зареєстрували право власності на будівлю, у 2021 році помер, після його смерті жодні особи про свої права спадкоємців не заявили.

З метою відновлення інтересів та захисту прав держави прокуратурою подано позов про визнання права власності держави на вказану будівлю. Господарський суд Харківської області підтримав позицію прокуратури й задовольнив позов.

Наразі рішення суду реально виконано — право власності на будівлю зареєстровано за державою в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Агентство Телевидения Новости