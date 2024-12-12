Як Україна планує повертати біженців з-за кордону

На початку 2025 року має стартувати пілотний проєкт щодо повернення українців з-за кордону. Він реалізовуватиметься спільно з Німеччиною.

Про це заявив радник Президента України Олександр Камишін на 7-му Німецько-українському бізнес-форумі у Берліні, повідомляє УНІАН.

«Ви чули що недавно ми оголосили, що буде нове міністерство, яке відповідатиме за єдність українців і повернення українців додому. І Чернишов – прем’єр-міністр, міністр (очільник новоствореного міністерства єдності) був тут сьогодні. Я хотів би повідомити, що разом з ним ми працюємо над програмою повернення українців в оборонну промисловість України. Тож буде пілотний проєкт для України та Німеччини під керівництвом нового міністерства», – сказав Камишін.

Він зазначив, що розпочнеться цей проєкт з Німеччиною на початку наступного року.

«Таким чином новий міністр почне повернення українців, в тому числі й в оборонну промисловість», – сказав Камишін.

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