Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:41
Просмотров: 134

Як Україна планує повертати біженців з-за кордону

Як Україна планує повертати біженців з-за кордону

На початку 2025 року має стартувати пілотний проєкт щодо повернення українців з-за кордону. Він реалізовуватиметься спільно з Німеччиною.

Про це заявив радник Президента України Олександр Камишін на 7-му Німецько-українському бізнес-форумі у Берліні, повідомляє УНІАН.

«Ви чули що недавно ми оголосили, що буде нове міністерство, яке відповідатиме за єдність українців і повернення українців додому. І Чернишов – прем’єр-міністр, міністр (очільник новоствореного міністерства єдності) був тут сьогодні. Я хотів би повідомити, що разом з ним ми працюємо над програмою повернення українців в оборонну промисловість України. Тож буде пілотний проєкт для України та Німеччини під керівництвом нового міністерства», – сказав Камишін.

Він зазначив, що розпочнеться цей проєкт з Німеччиною на початку наступного року.

«Таким чином новий міністр почне повернення українців, в тому числі й в оборонну промисловість», – сказав Камишін.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 