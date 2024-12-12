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Укрпошта випустила марку «Usyk. Світ любить сильних»

Укрпошта випустила марку «Usyk. Світ любить сильних»

Укрпошта анонсує благодійний поштовий випуск «Usyk. Світ любить сильних» на честь найтитулованішого українського боксера-аматора, абсолютного чемпіона світу у важкій та надважкій вазі, легендарного Олександра Усика.

Про це повідомляють у компанії.

Марку випустили напередодні довгоочікуваного поєдинку Усика з Тайсоном Ф’юрі за титул чемпіона світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO. Бій-реванш відбудеться 21 грудня.

Кошти з продажу Укрпошта передасть благодійному фонду Usyk Foundation, що створений для підтримки Сил Оборони та українців, які постраждали від російської агресії.

Марку випущено тиражем 420 000 примірників.

Агентство Телевидения Новости

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