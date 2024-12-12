Найбільшу кількість зброї та вибухівки виявляють на в’їзді у Харків по Чугуївській трасі

Найбільшу кількість зброї, вибухівки та набоїв кінологи 5-ї Слобожанської бригади «Скіф» виявили на в’їзді у Харків по чугуївській трасі – на шляху, який веде до міста із зони безпосередніх бойових дій.

Про це повідомляє пресслужба 5 Слобожанської бригади «Скіф» НГУ.

Загалом, з 01.11.2024 року по 30.11.2024 року кінологами нашої бригади на блокпостах було виявлено та вилучено у правопорушників:

набоїв різних калібрів – 9045 од.;гранат різних типів – 20 од.;вогнепальної зброї – 2 од.;наркотичних речовин різних видів – 206 г;запалів різних типів – 26 од.;пострілів до РПГ-7 – 5 од.;пороху – 2400 г.

Агентство Телевидения Новости