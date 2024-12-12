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На Харківщині під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла двох загиблих

На Харківщині під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла двох загиблих

12 грудня об 11:02 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку у селі Лигівка Сахновщинської громади Берестинського району.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

До місця виклику були направлені рятувальники ДСНС на пожежній автоцистерні. На час їх прибуття горіла одна з кімнат будинку на площі 20 м кв.

Під час розвідки вогнеборці знайшли тіла чоловіка 1986 р.н. та жінки 1967 р.н.

Об 11:39 пожежу локалізовано, а об 11:57 повністю ліквідовано. Причина виникнення загоряння наразі встановлюється.До пожежогасіння залучалися 5 рятувальників та 1 одиниця техніки.

Агентство Телевидения Новости

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