У Харкові п’яний водій порушив комендантську годину та запропонував патрульним хабар

11 грудня вночі, близько 23-ї години, на вулиці Клочківська патрульні зупинили авто Volkswagen за порушення комендантської години.

Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.

Під час спілкування інспектори виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння. Поліцейські запропонували громадянину пройти відповідний огляд, на що він відмовився.

За не притягнення до відповідальності чоловік запропонував патрульним неправомірну вигоду у сумі 4 700 гривень. Інспектори неодноразово попереджали громадянина про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди. На неодноразові попередження про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди громадянин не реагував.

Для фіксації обставин події поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Патрульні відсторонили водія від керування та склали на нього адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп‘яніння) КУпАП.

Агентство Телевидения Новости