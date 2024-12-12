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Мінус танк, міномети та склади БК: робота прикордонників по окупантах на Харківщині
На Куп’янському напрямку бійці прикордонної комендатури швидкого реагування РУБпАК «Фенікс» бригади «Помста» завдали нищівних ударів по ворожій техніці та укріпленнях за допомогою дронів.
Про це повідомили в ДПСУ.
Упродовж тижня знищено:
танк Т-72;сім генераторів;чотири міномети;два польові склади боєприпасів;два пункти управління БпЛА.
Також ліквідовано десятки ворожих укриттів і піхоту противника.