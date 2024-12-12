Харківські правоохоронці викрили шахраїв, які ошукували людей через фішинговий сайт «єДопомога»

У квітні цього року 24-річний житель міста Олександрія Кіровоградської області розробив фейковий сайт оформлення соціальної допомоги «єДопомога». До «схеми» він залучив свого знайомого – раніше судимого 26-річного жителя Рівненщини.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

План полягав у розповсюдженні реклами у Facebook та Google щодо нібито можливості оформлення вказаної державної допомоги. Коли люди натискали на цю рекламу, їх переадресовувало на шахрайський сайт.

Довірливі громадяни вводили персональні реєстраційні дані, що містять банківську таємницю, необхідні нібито для отримання соціальної грошової допомоги. Ця інформація автоматично відображалась та ставала доступною фігурантам у заздалегідь підготовленому боті месенджера Telegram.

Подальші дії виконував третій учасник – 16-річний житель Тернопільської області, який був залучений до злочинного плану організатором. Він виконував роль «вбівера». Фігурант, використовуючи дані з бота, здійснював несанкціоновану авторизацію до онлайн-банкінгу потерпілих та перераховував грошові кошти на підконтрольні учасникам угруповання рахунки.

Проведено низку слідчих дій, якими підтверджено факти вчинення учасниками організованої групи злочинів. У ході обшуків вилучено мобільні телефони, банківські картки та інші речові докази. Встановлено, що здебільшого потерпілими були мешканці Донецької та Харківської областей. Загальна сума збитків встановлюється.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури всім трьом фігурантам повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою та повторно (ч. 5 ст. 190 КК України). Організатору з Олександрії та його спільнику з Рівненщини додатково інкриміновано ч. 4 ст. 190 КК України.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Також триває встановлення інших учасників злочинної групи та потерпілих, які постраждали від їхніх дій.

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід – Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області Департаменту кіберполіції НПУ.

Агентство Телевидения Новости