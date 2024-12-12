Комітет ВР підтримав продовження митних пільг на військове обладнання

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкти №12266 та №12267 щодо продовження податкових та митних пільг на військове обладнання на 2025 рік.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За словами нардепа, ці два законопроєкти передбачають звільнення від сплати митних платежів для імпортованих деталей, що використовуються у виробництві боєприпасів та снарядів. «За» проголосували усі 24 члени комітету.

Законопроєкт про зміни у Податковий №12266 та Митний кодекс №12267 передбачають:

Звільнення від митних платежів для складових, які імпортуються для виробництва боєприпасів та снарядів.Продовження пільг на ввезення БпЛА, приладів нічного бачення, антидронових рушниць тощо (перелік в пункті 9-24 «Прикінцевих положень» МКУ).Розширення пільг на складові для всіх безпілотників – наземних, водних, а не тільки БПЛА.Відтермінування до 01.01.2027 переходу на екостандарти Євро-6 для ТЗ (а мали б діяти вже з 2025 року).

Також передбачена підтримка благодійників і волонтерів:

можливість неприбутковим організаціям допомагати військовим і їхнім сім’ям без втрати статусу;зібрані волонтерами кошти – без ПДФО, якщо передані благодійним фондам;пільги для працівників неприбуткових організацій (до 5% від доходу).

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