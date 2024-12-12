Механізований наступ на Харківщині відбито: відео знищення окупантів

11 грудня захисники України відбили масштабний штурм російських військ на Куп’янському напрямку на Харківщині. У наступі противника брали участь вісім броньованих машин, які рухалися в напрямку села Кругляківка.

Про це повідомив командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї окремої штурмової бригади ім. кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко.

Скоординованими діями батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92 ОШБр, гвардійців 1 БрОП «Буревій» та десантників 77 ОАеМБр ворожу техніку було пошкоджено, зупинено та здебільшого знищено.

Підсумок бою:

знищено один танк;три БМП;три МТ-ЛБ.

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