На Харківщині 135 людей все ще не виїхали з населених пунктів, розташованих у 1,5 км від фронту

У Харківській області триває евакуація з прифронтових територій. Евакуації підлягають жителі 344 населених пунктів області. Основна увага приділяється місту Куп’янськ та прилеглим громадам, розташованим у безпосередній близькості до лінії фронту.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

На лівому березі річки Оскіл у Куп’янську, за 1,5 км від лінії фронту, все ще залишаються 135 громадян – попри відсутність базових послуг: електроенергії, водопостачання, теплопостачання, банків, магазинів чи лікарень. Аналогічна ситуація спостерігається і в Борівській громаді, де частина дітей та дорослих все ще перебувають у небезпечних зонах. Евакуація триває, оскільки російські війська продовжують обстріли цивільної інфраструктури.

Бойові дії на півночі та сході

На півночі області на Харківському напрямку ворог здійснив шість атак на позиції українських військових, завдавши 185 ударів. Усі спроби росіян просунутися вглиб української території були відбиті. На Куп’янському напрямку українські захисники зупинили 14 атак ворога.

Російські війська продовжують зосереджувати сили на цих ділянках, однак зазнають значних втрат як на півночі, так і на сході області. На Борівському напрямку противник також не має успіхів, попри спроби прориву.

Удари по цивільній інфраструктурі

11 грудня російські окупанти обстріляли Куп’янськ з реактивних систем залпового вогню. Частково зруйновано цивільну інфраструктуру. Обстріли є постійними, що ускладнює ситуацію для мирного населення в прифронтових районах.

Агентство Телевидения Новости