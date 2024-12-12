Наслідки обстрілу Держпрому у Харкові фіксуватиме місія ЮНЕСКО

Місія ЮНЕСКО вирушить до Харкова для фіксації наслідків руйнувань і подальшої відбудови будівлі Держпрому. Рішення ухвалили під час 19-го засідання Комітету ЮНЕСКО із захисту культурних цінностей у випадку збройного конфлікту.

Про це повідомили в Харківській ОВА з посиланням на Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

Вперше у світі ЮНЕСКО застосує в екстреному порядку механізм «спеціального моніторингу» (ad hoc monitoring) щодо будівлі «Держпром», яка зазнала руйнувань внаслідок російських обстрілів.

Місія «спеціального моніторингу» дозволить належним чином зафіксувати пошкодження будівлі Держпрому та скоординувати заходи з відновлення пам’ятки. Також результати роботи місії стануть підґрунтям для подальшого притягнення російських воєнних злочинців до відповідальності.

«Будівля Держпрому зазнавала пошкоджень протягом усього часу повномасштабного вторгнення. У координації з волонтерськими організаціями проводилися оперативні роботи з консервації пошкоджених приміщень», – зазначив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, будівля Держпрому в Харкові зазнала значних пошкоджень та руйнувань внаслідок чергової атаки росії 8 листопада. Ракета влучила в один з під’їздів об’єкта, знищивши кілька поверхів.

Агентство Телевидения Новости