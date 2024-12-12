На Харківщині з легковика зняли колеса та обчистили салон: підозрюваного затримали

У Харківській області зловмисник зняв два колеса з автомобіля ВАЗ, вибив скло та викрав особисті речі власника легковика. Сума збитків склала майже 10 тисяч гривень.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

10 листопада до поліції в місті Чугуєв звернувся місцевий мешканець. Він повідомив про крадіжку автомобіля. Ввечері потерпілий припаркував автівку біля дому, а зранку побачив свій транспортний засіб на цеглинах без коліс та з розбитим склом.

За результатами пошуку поліцейські Чугуївського районного управління поліції викрили зловмисника. Ним виявився 40-річний судимий за майнові злочини чоловік. Викрадені речі вилучили та повернули власнику.

11 грудня слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. За скоєний злочин фігуранту може загрожувати до восьми років за ґратами.

Працівниками поліції перевіряється інформація щодо причетності чоловіка до аналогічних злочинів на території міста.

Агентство Телевидения Новости