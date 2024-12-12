На Харківщині з легковика зняли колеса та обчистили салон: підозрюваного затримали
У Харківській області зловмисник зняв два колеса з автомобіля ВАЗ, вибив скло та викрав особисті речі власника легковика. Сума збитків склала майже 10 тисяч гривень.
Про це повідомили в ГУНП Харківської області.
10 листопада до поліції в місті Чугуєв звернувся місцевий мешканець. Він повідомив про крадіжку автомобіля. Ввечері потерпілий припаркував автівку біля дому, а зранку побачив свій транспортний засіб на цеглинах без коліс та з розбитим склом.
За результатами пошуку поліцейські Чугуївського районного управління поліції викрили зловмисника. Ним виявився 40-річний судимий за майнові злочини чоловік. Викрадені речі вилучили та повернули власнику.
11 грудня слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. За скоєний злочин фігуранту може загрожувати до восьми років за ґратами.
Працівниками поліції перевіряється інформація щодо причетності чоловіка до аналогічних злочинів на території міста.