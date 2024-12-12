Нові графіки відключень світла: як зміняться правила для областей

В Україні оновлюють графіки відключень електроенергії: для всіх областей вводять єдині правила. Уніфіковані черги, поділ на підчерги та справедливий розподіл часу без світла мають забезпечити рівномірність знеструмлень.

Про це повідомили в Укренерго.

Уніфікація графіків. Усі області отримають однакові принципи застосування графіків погодинних відключень. Споживачі матимуть чіткий розклад знеструмлень з урахуванням часу доби та днів тижня.

Розподіл черг. Кожна черга відключень ділитиметься на підчерги для рівномірного розподілу навантаження. Наприклад, можлива команда на відключення 0,5 або 2,5 черги, якщо поточного обсягу недостатньо.

Час на операції. Відключення та відновлення електропостачання займатиме до 30 хвилин.

Справедливість у підсумку. Протягом доби рівномірність відключень забезпечити складно, тому балансування часу без світла здійснюватиметься за підсумками тижня. Відповідальність за це залишається за обленерго.

Оновлені графіки адаптуються відповідно до нових вимог, про зміни інформуватимуть обленерго.

Агентство Телевидения Новости