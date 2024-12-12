Окупанти скинули КАБи на три населені пункти на Харківщині

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 12 грудня. Триває 1023 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом, від початку доби вже відбулося 138 бойових зіткнень. Найбільше боїв зафіксовано на Курахівському, Покровському та Времівському напрямках.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів на Харківщині, Чернігівщині та Сумщині постраждали, зокрема, громади населених пунктів Тимофіївка, Дмитрівка, Попівка, Бобилівка, Велика Писарівка, Семенівка, Марчихина Буда, Середина Буда, Дмитрівка, Прогрес, Баранівка, Дем’янівка, Кам’янка, Єліне, Миколаївка та Нова Гута.

На Харківському напрямку противник чотири рази штурмував позиції українських підрозділів в районах Вовчанська, Глибокого та Стариці, на даний час точиться бій. Також ворог завдав авіаударів КАБами по Липцях, Високій Ярузі та Гоптівці.

На Куп’янському напрямку з початку доби окупанти проводили наступальні дії біля Синьківки, Загризового та Западного. Три боєзіткнення тривають.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости