Йде похолодання: синоптик Діденко попередила про погіршення погоди 13 грудня

Синоптик Наталка Діденко повідомила, якою буде погода в Україні завтра, 13 грудня. У п’ятницю очікується вітер, мороз та ожеледиця.

Про це Наталка Діденко написала в Telegram.

Завтра Україна перебуватиме під впливом антициклону Ernst та циклону, що відступив. Протистояння цих атмосферних явищ спричинить рвучкий вітер: помірний на заході та сильний, штормовий, на сході.

Температура повітря:

уночі -2…-7 °C;

удень: -1…-6 °C.

Також синоптикиня попередила про небезпеку через ожеледицю.

У Києві 13 грудня без опадів, можливі прояснення. Вітер північно-західний, сильний. Температура протягом доби -3…-6 °C.

Агентство Телевидения Новости