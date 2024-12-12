У Харкові працівниця ХТМ допомогла затримати палія

Правоохоронці Харкова затримали чоловіка, який у Немишлянському районі пошкодив майно комунального підприємства та відділення «Нової пошти».

Про це повідомила пресслужба ХТМ.

Зловмисник спочатку облив горючою рідиною й підпалив вхідні двері поштового відділення. Далі, о другій ночі, він намагався підпалити вікно будівлі Немишлянської філії «Харківських теплових мереж». Його дії помітила співробітниця підприємства з вікна власної квартири. Жінка оперативно повідомила диспетчерів, а ті – правоохоронців. Палія затримали на місці.

«Для Немишлянської філії «Харківських теплових мереж» дії палія стали дуже неприємним сюрпризом. Тепловики тільки минулого літа закінчили ремонтні роботи та модернізацію теплових пунктів. підпали на двох ЦТП змусили позакривати вікна металом. Надалі потрібно відновити пошкоджені вікна і електричне обладнання», – йдеться в повідомленні.

Ще одна проблема, з якою стикаються тепловики, – крадіжки лічильників. За останні три роки їх викрадено понад 30. Цього року крадієм виявився колишній слюсар підприємства, який діяв рано-вранці в укриттях. Його затримали, і тепер він перебуває в СІЗО, очікуючи на вирок.

За матеріалами слідства, палій може отримати до 10 років позбавлення волі за свій злочин. Примітно, що обидва злочинці псували майно тепловиків поблизу власних будинків, завдаючи шкоди опаленню у своїх же квартирах.

Наразі теплові лічильники вже відновлені. Служба безпеки «Харківських теплових мереж» закликає громадян повідомляти про підозрілих осіб біля теплових об’єктів чи в підвалах за номерами «Харківських теплових мереж» або до поліції.

Агентство Телевидения Новости