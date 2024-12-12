Взято під варту водія, який спричинив ДТП з двома загиблими на Харківщині

11 грудня близько 8:00 на трасі Київ – Харків – Довжанський в районі селі Іванівка Чугуївського району сталося зіткнення вантажівки MAN та легковика «Таврія». Двоє людей загинули, двоє зазнали травм. Затримано та взято під варту водія вантажівки.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними правоохоронців, водій вантажівки MAN не переконався у безпеці своїх дій та в тому, що зустрічна смуга руху вільна на достатній для обгону відстані. Під час виїзду на смугу руху зустрічного напрямку він допустив зіткнення передньою частиною свого автомобіля з передньою частиною автівки «ЗАЗ», яка в цей час рухалась у зустрічному напрямку.

В авто «ЗАЗ» на пасажирських місцях перебувала родина: подружжя та їхня трирічна донька. За кермом авто був їхній 39-річний знайомий. Водій та жінка загинули на місці. Батько з донькою зазнали травм, їх госпіталізували: дівчинка у тяжкому стані.

Правоохоронці затримали водія MAN в порядку ст. 208 КПК України. Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 38-річному чоловіку в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть двох людей та заподіяло тілесні ушкодження ще двом особам (ч. 3 ст. 286 КК України).

Агентство Телевидения Новости