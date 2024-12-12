Заочний вирок отримала ексзаступниця селищного голови з Харківщини, яка втекла до рф

На Харківщині під час окупації заступниця Борівського селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Борівської селищної ради добровільно співпрацювала з ворогом. Жінка обійняла посаду «и. о. директора государственного бюджетного образовательного учреждения «Боровская общеобразовательная школа № 1 им. Героя Советского Союза В. С. Колесника».

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Колаборантка впроваджувала освітній процес російською мовою та за п’ятибальною системою. Крім того, вона утворила із вчителів шкільну приймальну комісію по вступу майбутніх учнів, які бажають навчатися за російськими стандартами освіти.

Також директорка провела і батьківські збори, де повідомила про запровадження системи освіти держави-агресора.

Для русифікації українських дітей від окупаційної влади вона отримала підручники російського виробництва.

Перед деокупацією регіону ЗСУ фігурантці вдалось втекти рф, вона перебуває у розшуку.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винною жінку у колабораційній діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України). Їй призначено покарання у виді трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю на строк 15 років.

Обвинувальний вирок стосовно неї винесено Дзержинським районним судом Харкова. Триває строк на апеляційне оскарження.

Оскільки засуджена поки що переховується від українського правосуддя на території рф, строк відбуття нею покарання почне обчислюватись з моменту фактичного затримання. Допоки вона ухиляється від відбування покарання, призначеного за вироком суду, строки давності зупиняються.

Агентство Телевидения Новости