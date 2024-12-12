У Харкові затримали підозрюваного в наркоторгівлі

11 грудня під час патрулювання поліцейські Харкова зупинили підозрілого громадянина. В ході огляду у чоловіка виявили згортки з наркотичною речовиною.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Правоохоронці затримали 34-річного харків’янина в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. В ході особистого обшуку вилучені 18 згортків з порошкоподібною речовиною жовтого кольору та мобільний телефон.

Під час проведення невідкладних обшуків за місцем мешкання чоловіка поліцейські відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 виявили 400 порожніх зіп-пакетів та зіп-пакети з порошкоподібною речовиною жовтого кольору. Згідно з висновком експерта, вилучена речовина містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP, обіг якої заборонено.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости