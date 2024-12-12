Проїзд на червоний: у Харкові нетверезий водій влаштував ДТП

Сьогодні, 12 грудня, близько 14:00, на вулиці Полтавський шлях водій авто Skoda здійснив проїзд на заборонений червоний сигнал світлофора, що призвело до зіткнення з автомобілем Nissan.

Про це повідомили в УПП Харківської області.

Під час спілкування патрульні виявили у водія Skoda ознаки алкогольного спʼяніння. Інспектори запропонували громадянину пройти відповідний огляд на стан сп’яніння, на що він відмовився. А під час перевірки документів було встановлено, що чоловік вже позбавлений права керування транспортним засобом.

Патрульні відсторонили водія від керування та склали на нього адміністративні протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), ч. 1 ст. 130 (Відмова водія від огляду на стан сп’яніння) та адміністративну постанову за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка позбавлена права керування) КУпАП.

Агентство Телевидения Новости