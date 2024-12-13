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На Харківщині попрощалися зі стрільцем, який загинув у бою з окупантами

На Харківщині попрощалися зі стрільцем, який загинув у бою з окупантами

25 листопада під час виконання бойового завдання поблизу села Глибоке Харківського району загинув Сергій Плужник, житель селища Миролюбівка Лозівського району.

Про це повідомили в Лозівській міській раді.

Сергій служив стрільцем 2 штурмового спеціалізованого відділення спеціалізованого батальйону «Шквал» військової частини А0501.

Народився Сергій Плужник 3 травня 1981 року. Він виріс у багатодітній родині в селі Миролюбівка та навчався у Миролюбівському ліцеї (колишній Комсомольській ЗОШ). З дитинства любив спорт, особливо футбол.

«Грав у складі Миролюбівської футбольної команди. Сергій був веселим, винахідливим і завжди знаходив вихід з будь-якої складної ситуації. Він мав багато друзів і завжди був душею компанії», – розповіли в міськраді.

Агентство Телевидения Новости

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