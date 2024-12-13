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Яких фахівців шукають роботодавці Харківщини: ТОП-10 найбільш затребуваних професій

Яких фахівців шукають роботодавці Харківщини: ТОП-10 найбільш затребуваних професій

Станом на 12 грудня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2650 вакансій.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

Десять професій з найвищими зарплатами:

Інженер-конструктор – 30 000 грн.Налагоджувальник поліграфічного устаткування – 29 900 грн.Начальник планово-економічного відділу – 26 390 грн.Різальник паперу, картону та целюлози – 24 800 грн.Шліфувальник – 23 100 грн.Психолог – 22 000 грн.Лікар-стоматолог-хірург – 20 000 грн.Машиніст підіймача – 19 900 грн.Рекламіст – 18 000 грн.Лаборант (медицина) – 17 900 грн.

З питань зайнятості можна звернутися у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номерами: 0800 600 498; +38 096 055 48 69. 

Агентство Телевидения Новости

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