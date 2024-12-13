Масована атака на енергооб’єкти України: обсяги відключень світла збільшено

Внаслідок масованої ракетної атаки на енергооб’єкти України 13 грудні обмеження споживання електроенергії збільшено.

Про це повідомили в Укренерго.

Ознайомитися з актуальними графіками відключень можна на офіційному сайті або сторінках обленерго.

Як повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, енергетика по всій Україні перебуває під масованим ударом.

«Енергетики вживають всіх необхідних заходів для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми», – йдеться в повідомленні.

Масштаб пошкоджень уточнюватиметься щойно дозволить безпекова ситуація.

Агентство Телевидения Новости