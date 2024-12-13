Повернення після СЗЧ: скільки військових на Харківщині знов стали до лав ЗСУ

На Харківщині близько півтисячі військових, які самовільно залишили військові частини, вже повернулися на службу після СЗЧ та почали отримувати відповідні виплати.

Про це «Новинам АТН» повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

«За перші два тижні, з моменту набрання чинності закону про добровільне повернення на службу тих, хто вперше самовільно залишив військову частину або дезертував, на Харківщині виявили бажання повернутися в стрій близько пів тисячі військовослужбовців», – розповіли в ДБР.

Як зазначив Олександр Білка, цим військовим вже поновлюють виплата грошового, продовольчого, речового та інших видів забезпечення. Одночасно тривають процеси стосовно закриття відносно них кримінальних проваджень.

Нагадаємо, відповідний документ 28 листопада 2024 року підписав Президент України Володимир Зеленський.

Зокрема, закон встановлює, що військовослужбовці, які самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертували, мають можливість добровільно, але не пізніше 1 січня 2025 року, прибути до відповідних військових частин для продовження військової служби.

Якщо ж військовослужбовець до 1 січня не повернеться до місця проходження служби, він може бути позбавлений волі на строк до десяти років.

Агентство Телевидения Новости