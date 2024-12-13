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На Харківщині нацгвардійці вдарили по спостережному пункту росіян

На Харківщині нацгвардійці вдарили по спостережному пункту росіян

Аеророзвідкою 5 Слобожанської бригади НГУ «Скіф» на Куп’янському напрямку була виявлена фортифікаційна споруда росіян. По позиціях окупантів нацгвардійці завдали ударів із повітря.

Про це повідомили у 5 Слобожанській бригаді НГУ «Скіф».

З позицій, які вдалося виявити гвардійцям, окупанти спостерігали за діями українських Сил оборони.

Координати були передані екіпажу FPV-дронів 5-ї Слобожанської бригади для нанесення вогневого ураження. Результат – ціль знищено.

Втрати ворога уточнюються.

Агентство Телевидения Новости

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