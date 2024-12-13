На Харківщині взяли під варту ексспівробітницю казначейства, яка працювала на окупантів в Ізюмі

Під час окупації міста Ізюм на Харківщині місцева жителька добровільно погодилась працювати на росіян. До окупації жінка працювала спеціалістом в місцевому відділі казначейства.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

При окупантах жінка обійняла посаду «начальника сектору планування бюджету та адміністрування доходів адміністрації міста Ізюм та Ізюмського району».

«Колаборантка займалась питаннями розподілу коштів, керувала діями підлеглих, планувала їх робочий час, відвідувала збори при окупаційній владі тощо. Після деокупації фігурантка залишилася у місті та обрала шлях бути «поза політикою», маючи надію залишатись непоміченою. Проте правоохоронці забрали доказову базу та викрили жінку», – розповіли в прокуратурі.

Підозрювану взято під варту без можливості внесення застави строком на 60 діб.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 39-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

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