Збирали дані для ворога під виглядом квест-гри: на Харківщині затримали п’ятьох підлітків
До поліцейських офіцерів громади Харківщини надійшла інформація про те, що двоє хлопців щось відстежують поруч зі стратегічним об’єктом. Через деякий час правоохоронці виявили там ще трьох неповнолітніх дівчат.
Про це повідомили в ГУНП Харківської області.
Як з’ясували правоохоронці, підлітки віком 15 та 16 років отримували ворожі завдання із проведення розвідки, коригування ударів та підпалів через телеграм-канал. Все це вони робили під виглядом квест-ігор, які були розроблені російськими спецслужбами задля втягнення українських підлітків у злочинну діяльність на користь рф.
Всіх учасників ворожої групи затримали, коли вони фотографували об’єкти української ППО.
Слідчі Служби безпеки вже повідомили одному з активних учасників ворожих груп про за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану). Фігурант перебуває під вартою.