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Зеленський повідомив, чим росія атакувала Україну та скільки цілей збила ППО

Зеленський повідомив, чим росія атакувала Україну та скільки цілей збила ППО

Сьогодні, 13 грудні, окупати завдали комбінованого удару по Україні. Ворог використовував балістику та крилаті ракети, а також запустив майже 200 БпЛА.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

За попередніми звітами, окупанти атакували Україні 93 ракетами. Зокрема, була й щонайменше одна північнокорейська ракета. Вдалося збити 81 ракету, з них 11 крилатих ракет збито пілотами F-16.

Зеленський назвав цей удар одним із найбільших по українській енергетиці.

«Це такий «мирний» план Путіна – знищити все. Це так він хоче «перемовин» – тероризуючи мільйони людей. І він не обмежений ані в далекобійності, ані в купівлі необхідних компонентів для виробництва ракет. Нафта дає Путіну достатньо грошей, щоб вірити в безкарність», – написав Зеленський.  

Президент України наголосив, що терор росії може зупинити сильна відповідь, адже путін сприймає відсутність реакції світових лідерів як дозвіл продовжувати атаки на Україну.

Агентство Телевидения Новости

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