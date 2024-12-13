Зеленський повідомив, чим росія атакувала Україну та скільки цілей збила ППО

Сьогодні, 13 грудні, окупати завдали комбінованого удару по Україні. Ворог використовував балістику та крилаті ракети, а також запустив майже 200 БпЛА.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

За попередніми звітами, окупанти атакували Україні 93 ракетами. Зокрема, була й щонайменше одна північнокорейська ракета. Вдалося збити 81 ракету, з них 11 крилатих ракет збито пілотами F-16.

Зеленський назвав цей удар одним із найбільших по українській енергетиці.

«Це такий «мирний» план Путіна – знищити все. Це так він хоче «перемовин» – тероризуючи мільйони людей. І він не обмежений ані в далекобійності, ані в купівлі необхідних компонентів для виробництва ракет. Нафта дає Путіну достатньо грошей, щоб вірити в безкарність», – написав Зеленський.

Президент України наголосив, що терор росії може зупинити сильна відповідь, адже путін сприймає відсутність реакції світових лідерів як дозвіл продовжувати атаки на Україну.

Агентство Телевидения Новости