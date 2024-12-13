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Відправили в тюрму аграрія з Харківщини, який продавав росіянам українське зерно

Відправили в тюрму аграрія з Харківщини, який продавав росіянам українське зерно

Аграрія з Харківщини, який під час окупації продавав росіянам українське зерно, засудили до чотирьох років позбавлення волі. Також у колаборанта конфіскували сільгосптехніку, готівку та пшеницю.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

41-річний приватний підприємець з Куп’янського району до повномасштабного вторгнення займався вирощуванням зернових, бобових та олійних сільськогосподарських культур.

Під час окупації району рашистами підприємець добровільно співпрацював із загарбниками. У серпні 2022 року він отримав від агресора так званий «торговий патент на торгівлю зерном». Колаборант взяв на себе «зобов’язання» щодо сплати податків до бюджету країни-агресора.

За даними СБУ, з серпня по вересень 2022 року зловмисник продав російським монополістам близько пів тисячі тонн української агропродукції, яка згодом була незаконно вивезена до рф.

Після деокупації району зловмисник намагався «залягти на дно» і таким чином уникнути правосуддя.

Служба безпеки затримала колаборанта у квітні 2023 року у власному помешканні під час стабілізаційних заходів на деокупованій території Куп’янського району.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Колаборанта засуджено до чотирьох років позбавлення волі з позбавленням права протягом 10 років обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Також суд конфіскував у дохід держави все належне йому майно: шість одиниць тракторної та автомобільної техніки, готівкові грошові кошти та понад 20 тонн пшениці.

Триває час на апеляційне оскарження обвинувального вироку.

Агентство Телевидения Новости

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