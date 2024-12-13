Ефективно відпрацювали F-16: у Повітряних силах повідомили деталі комбінованої атаки на Україну

Сьогодні, 13 грудня, починаючи з 14:00 12 грудня, окупанти здійснили комбінований повітряний напад на Україну за допомогою ракетам різних типів та ударних безпілотників.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил за цей період виявлено 287 засобів повітряного нападу противника – 94 ракети та 193 БпЛА, а саме:

чотири аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із винищувачів МіГ-31К, район пусків – Тамбовська область;дві балістичні ракети «Іскандер-М», район пусків – Брянська обл., ТОТ Криму;балістична ракета KN-23, район пусків – Брянська обл.;55 крилатих ракет Х-101, Х-55СМ із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, район пусків – Волгоградська обл.;24 крилатих ракет «Калібр», район пусків акваторія Чорного моря;сім крилатих ракет «Іскандер-К», район пусків – Воронезька, Ростовська обл.;керована авіаційна ракета Х-59/Х-69, район пусків повітряний простір над ТОТ Луганської обл.;193 ударні БпЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ, Міллєрово – рф.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. В тому числі ефективно відпрацювали F-16.

Станом на 11:30 підтверджено збиття:

80 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ/«Калібр»/«Іскандер-К»;балістичної ракети «Іскандер-М»;80 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу. Крім того, 105 ворожих безпілотників через активну протидію Сил оборони не досягли своїх цілей (локаційно втрачені), п’ять – повернулись в росію, ще один – в Білорусь.

Вкотре ракетно-дроновий удар противника в основному був спрямований по об’єктах енергетики України.

Агентство Телевидения Новости