Ракетна атака на підприємство на Харківщини: четверо поранених, тип зброї встановлюється

13 грудня близько 7:45 росіяни завдали ракетних ударів по цивільному підприємству у Берестинському районі Харківської області. Зазнали поранень четверо чоловіків.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Один із поранених – 60-річний охоронець цього підприємства. Постраждалого госпіталізували.

Також тілесні ушкодження дістали ще троє чоловіків – співробітники іншого підприємства, які працювали поруч з місцями обстрілу.

Правоохоронці встановлюють точний тип ракет, якими було завдано ударів.

За процесуального керівництва Берестинської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости