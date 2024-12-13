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Поліція піймала підозрюваного в серії квартирних крадіжок у Харкові

Поліція піймала підозрюваного в серії квартирних крадіжок у Харкові

12 грудня до поліції надійшло повідомлення від жительки Слобідського району Харкова про те, що невідомі викрали з її квартири ноутбук та 9100 доларів. До приміщення зловмисники потрапили, підібравши ключі до замків.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Працівники карного розшуку затримали підозрюваного у крадіжці 31-річного харків’янина, раніше неодноразово засудженого за скоєння майнових злочинів.

У чоловіка були вилучені речові докази: два ноутбуки, вісім тисяч доларів та 42 тисячі 620 гривень, планшет, мобільний телефон, банківська картка, магнітні ключі, фольга до відмичок.

Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Поліція встановлює причетність затриманого до скоєння ще трьох крадіжок у Харкові.

За даним фактом слідчим відділом ВП № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости

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