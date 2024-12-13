У Харкові судитимуть освітянку з Куп’янщини, яка збиралась вчити українських дітей за стандартами рф

Правоохоронці завершили розслідування діяльності вчительки географії, яка до повномасштабного вторгнення працювала в одному з ліцеїв Куп’янського району Харківської області. При окупантах жінка вирішила побудувати кар’єру та очолила навчальний заклад. Після деокупації колаборантка втекла до рф.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Влітку 2022 року жінка погодилась на пропозицію представників рф і очолила цей же ліцей, який надалі окупанти перейменували на «Государственное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа».

«Директорка» ретельно готувалась до нового навчального року – отримала від окупаційної адміністрації підручники російською мовою, організовувала прийом заяв від батьків про прийняття їх дітей на навчання до вказаного навчального закладу, складала списки вчителів, готових працювати за стандартами рф, організовувала набір технічного персоналу. Колаборантка також встигла провести свято 1 вересня, на якому було піднято прапор держави-агресорки.

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 30-річної жінки за фактом колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

Після деокупації жінка втекла і наразі переховується від слідства. Її оголошено у розшук. Колаборантку судитимуть заочно в Орджонікідзевському районному суді Харкова. Обвинуваченій загрожує до трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років.

Агентство Телевидения Новости