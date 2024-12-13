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У Харкові комунальники усувають наслідки влучання дрона в дах п’ятиповерхівки

У Харкові комунальники усувають наслідки влучання дрона в дах п’ятиповерхівки

Фахівці КП «Харківжитлобуд» усувають наслідки влучання ворожого дрона в дах п’ятиповерхового будинку в Індустріальному районі.

Про це повідомляє міськрада.

Зокрема, вони закривають контури пошкоджених вікон та усувають аварійність покрівлі.

Працівники КП «Житлокомсервіс» проводять обстеження будинків на наявність пошкоджень та інформують мешканців стосовно отримання допомоги за програмою «єВідновлення».

Агентство Телевидения Новости

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